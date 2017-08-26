У Київській області накрили чергову точку аптечної наркоманії

У Київській області накрили чергову точку аптечної наркоманії

09:02 26.08.2017

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 321 КК України

Оперативники Управління протидії наркозлочинності поліції Київщини у рамках розслідування кримінального провадження задокументували факт незаконного обігу кодеїновмісних лікарських засобів. Затримано 33-річного жителя с. Трушки, який без рецепту придбав 40 нарковмісних пігулок, які йому протизаконно продав фармацевт.

Під час санкціонованого обшуку в приміщенні аптеки поліцейські виявили ще 20 пігулок. Вилучене направлено на експертизу.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.321 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації
поліції Київської області 

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