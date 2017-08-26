У Київській області накрили чергову точку аптечної наркоманії
У Київській області накрили чергову точку аптечної наркоманії
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 321 КК України
Оперативники Управління протидії наркозлочинності поліції Київщини у рамках розслідування кримінального провадження задокументували факт незаконного обігу кодеїновмісних лікарських засобів. Затримано 33-річного жителя с. Трушки, який без рецепту придбав 40 нарковмісних пігулок, які йому протизаконно продав фармацевт.
Під час санкціонованого обшуку в приміщенні аптеки поліцейські виявили ще 20 пігулок. Вилучене направлено на експертизу.
Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.321 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Відділ комунікації
поліції Київської області