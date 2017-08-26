Як у Дніпрі старший слідчий "доїв" приватний бізнес. ФОТО

Як у Дніпрі старший слідчий "доїв" приватний бізнес. ФОТО

10:04 26.08.2017
  • Як у Дніпрі старший слідчий "доїв" приватний бізнес. ФОТО
  • Як у Дніпрі старший слідчий "доїв" приватний бізнес. ФОТО
  • Як у Дніпрі старший слідчий "доїв" приватний бізнес. ФОТО
  • Як у Дніпрі старший слідчий "доїв" приватний бізнес. ФОТО
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Співробітники СБ України спільно з військовою прокуратурою та внутрішньою безпекою поліції затримали на хабарі старшого слідчого обласного управління Нацполіції.

Правоохоронці встановили, що старший лейтенант поліції вимагав десять тисяч доларів США від приватного підприємця, якого штучно звинуватив у порушеннях податкового законодавства.

Оперативники спецслужби затримали старшого слідчого в одному із спальних районів Дніпра після отримання всієї суми хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Прес-центр СБ України

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