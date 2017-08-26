Побачивши прикордонників, контрабандисти-човнярі чкурнули навтьоки крізь туман

Контрабандні тютюнові вироби та засіб, яким зловмисники сподівалися переправити їх до суміжної країни, виявили прикордонники на українсько-польському кордоні.

Так, цієї ночі відпрацьовуючи інформацію дільничного інспектора прикордонної служби про чергову спробу незаконного переміщення через кордон тютюнових виробів, прикордонний патруль відділу «Рівне» Луцького загону помітив рух групи осіб до річки Західний Буг. Зрозумівши, що їхні наміри викрито, контрабандисти під прикриттям туману втекли, покинувши ящики з сигаретами та гумовий човен на березі.

Правоохоронці виявили 2000 пачок сигарет «Lifa» без акцизних марок. Пошук втікачів і заходи щодо встановлення кола всіх причетних осіб та організаторів протиправної діяльності триває.

ДПСУ