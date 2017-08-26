View the full image Як прикордонники збирали урожай з викрадених авто

Справжній «урожай» викрадених авто зібрали впродовж доби українські охоронці рубежу. При чому, географія викрадень охоплює не лише країни Євросоюзу а й Україну, Білорусь та Росію.

Зокрема прикордонники Білгород-Дністровського загону виявили автомобіль FIAT 500, на якому 36 річна громадянка України прямувала до Республіки Молдова через пункт пропуску «Кучурган». Під час перевірки транспортного засобу української реєстрації 2012 року випуску спрацювала база даних Інтерполу. Прикордонники встановили, що автівку викрали в Одесі в 2014 році.

Машину передали співробітникам Нацполіції в Одеській області, про цей факт повідомили Укрбюро Інтерполу в Києві.

Ще два автомобілі білоруської реєстрації – «Тойоту» 2010 року випуску та «Хюндай» 2016-го зупинили прикордонники Чернігівського загону у пункті пропуску «Нові Яриловичі». За інформацією бази даних Інтерполу обидва автомобілі значились як викрадені у Білорусі та РФ відповідно.

Також надвечір не вдалося перетнути кордон громадянину України, який прямував до Польщі через пункт пропуску «Рава-Руська-авто». Його автомобіль марки «БМВ», української реєстрації, теж виявися викраденим. Ініціатором розшуку в даному випадку виступає бюро Інтерполу Угорщини.

Завершила «хіт-парад» старенька «Мазда» на польських номерах, яка прибула під кінець дня до пункту пропуску «Краківець». Автомобіль 2004 року випуску свого часу був викрадений у Німеччині. Прикордонники Мостиського загону спрацювали чітко – за фактом виявлення машини поінформували чергового Укрбюро Інтерполу в м. Київ та викликали співробітників Яворівського відділу поліції, які вже по опівночі разом з водієм та вилученим авто вибули із пункту пропуску.

ДПСУ