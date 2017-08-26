В Одеській області сталася смертельна ДТП за участю маршрутки. ФОТО

25 серпня до поліції надійшло повідомлення про те, що на вул. Грушевського сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох маршрутних таксі.

В результаті ДТП одинадцять осіб травмовано, одна людина загинула. На місці події працює слідчо-оперативно група поліції та працівники медичної служби.

Учасниками дорожньо-транспортної пригоди стали рейсовий автобус сполученням «Ізмаїл – Одеса» та позашляховик. Попередньо встановлено, що водій позашляховика спровокувала ДТП, в результаті зіткнення отримала важкі травми та була госпіталізована до реанімаційного відділення медичного закладу, де померла.

Також в результаті ДТП постраждали 12 осіб, троє з них діти, які знаходилися в позашляховику. Немовля перебувало в дитячому кріслі, тому жодних ушкоджень не отримало, двоє інших дітей отримали незначні ушкодження, їх життю та здоров"ю на даний час нічого не загрожує .

Відділ комунікації поліції в Одеській області