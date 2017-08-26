На Вінничині за жорстоке вбивство пенсіонерки затримали її сина

На Вінничині за жорстоке вбивство пенсіонерки затримали її сина

22:00 26.08.2017
  • На Вінничині за жорстоке вбивство пенсіонерки затримали її сина
  • На Вінничині за жорстоке вбивство пенсіонерки затримали її сина

У селі Велика Мочулка у власному будинку виявлена мертвою 80-річна пенсіонеркаТіло літньої жінки з численними колото-різаними ранами в області шиї та грудної клітини виявив онук, коли прийшов додому.  

Опитавши рідних та сусідів, поліцейські з’ясували, що причетним до вбивства 
може бути її син. Як з’ясувала на місці пригоди слідчо-оперативна група, напередодні трагедії у родині виник конфлікт. 
Посварившись, невістка та онук потерпілої, пішли з дому. У будинку з літньою жінкою залишився її 53-річний син. Саме на нього впали підозри поліцейських щодо вчинення злочину.

Як розповів керівник Головного управління Національної поліції Юрій Педос, 
затримали підозрюваного оперативники у м. Вінниці на території однієї з лікарень. У вчиненні злочину чоловік зізнався. За його словами, між ним та матір’ю виник побутовий конфлікт, під час якого він кілька разів вдарив її кухонним ножем.

Чоловік затриманий у процесуальному порядку за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 115 (умисне вбивство). За це йому загрожує покарання до 15 років ув’язнення.

Підозрюваному буде призначена судово-психіатрична експертиза.

За матеріалами відділу комунікації поліції Вінницької області

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