На Вінничині за жорстоке вбивство пенсіонерки затримали її сина

У селі Велика Мочулка у власному будинку виявлена мертвою 80-річна пенсіонерка. Тіло літньої жінки з численними колото-різаними ранами в області шиї та грудної клітини виявив онук, коли прийшов додому.

Опитавши рідних та сусідів, поліцейські з’ясували, що причетним до вбивства

може бути її син. Як з’ясувала на місці пригоди слідчо-оперативна група, напередодні трагедії у родині виник конфлікт.

Посварившись, невістка та онук потерпілої, пішли з дому. У будинку з літньою жінкою залишився її 53-річний син. Саме на нього впали підозри поліцейських щодо вчинення злочину.

Як розповів керівник Головного управління Національної поліції Юрій Педос,

затримали підозрюваного оперативники у м. Вінниці на території однієї з лікарень. У вчиненні злочину чоловік зізнався. За його словами, між ним та матір’ю виник побутовий конфлікт, під час якого він кілька разів вдарив її кухонним ножем.

Чоловік затриманий у процесуальному порядку за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 115 (умисне вбивство). За це йому загрожує покарання до 15 років ув’язнення.

Підозрюваному буде призначена судово-психіатрична експертиза.

За матеріалами відділу комунікації поліції Вінницької області