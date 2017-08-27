На Вінничині чоловік позбувся не лише фальсифікованого алкоголю, але й автомобіля

На Вінничині чоловік позбувся не лише фальсифікованого алкоголю, але й автомобіля

10:00 27.08.2017

Приговором суда житель Могилева-Подольского признан виновным в том, что он с целью сбыта незаконно приобрел и перевозил на автомобиле BMW 525 иностранной регистрации фальсифицированные алкогольные напитки под видом водки известных иностранных брендов «Absolut Blue Light» и «Vodka Jelzin», которые находились в картонных упаковках без марок акцизного налога.

Согласно заключению экспертизы, изъятые алкогольные напитки, по своим характеристикам похожи на водки но не отвечают действующим в Украине нормативным актам по их потребительских свойств.
Свою вину мужчина отрицал, а также пытался скрыть транспортное средство.
Благодаря профессионально спланированным работниками прокуратуры Винницкой области мерам и принципиальной позиции государственного обвинителя молодого осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 204 УК Украины.
Ему назначен штраф в размере почти 31 тыс грн и конфисковано автомобиль.
Прокуратура Винницкой области в очередной раз обращает внимание граждан: фальсифицированная алкогольная продукция в картонных упаковках с маркировкой иностранных брендов, в том числе, «Absolut», «Jelzin», «Attikus», «Finlandia», «Gorbachow» и другая, потенциально представляет угрозу для жизни и здоровья людей.

Пресс-служба прокуратуры Винницкой области 

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олександр Мусієнко
Керівник Центру військово-правових досліджень
Участь військ НАТО у параді до Дня Незалежності - відвертий піар
18.08.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Чи завершиться справа проти Шабуніна його ув'язненням?
17.08.2017
Тарас Березовець
Політтехнолог, директор консалтингової компанії Berta Communications
О якобы поставках Украиной ракетных двигателей в Северную Корею
15.08.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.