View the full image На Вінничині чоловік позбувся не лише фальсифікованого алкоголю, але й автомобіля

Приговором суда житель Могилева-Подольского признан виновным в том, что он с целью сбыта незаконно приобрел и перевозил на автомобиле BMW 525 иностранной регистрации фальсифицированные алкогольные напитки под видом водки известных иностранных брендов «Absolut Blue Light» и «Vodka Jelzin», которые находились в картонных упаковках без марок акцизного налога.

Согласно заключению экспертизы, изъятые алкогольные напитки, по своим характеристикам похожи на водки но не отвечают действующим в Украине нормативным актам по их потребительских свойств.

Свою вину мужчина отрицал, а также пытался скрыть транспортное средство.

Благодаря профессионально спланированным работниками прокуратуры Винницкой области мерам и принципиальной позиции государственного обвинителя молодого осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 204 УК Украины.

Ему назначен штраф в размере почти 31 тыс грн и конфисковано автомобиль.

Прокуратура Винницкой области в очередной раз обращает внимание граждан: фальсифицированная алкогольная продукция в картонных упаковках с маркировкой иностранных брендов, в том числе, «Absolut», «Jelzin», «Attikus», «Finlandia», «Gorbachow» и другая, потенциально представляет угрозу для жизни и здоровья людей.

Пресс-служба прокуратуры Винницкой области