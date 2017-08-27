Чиновник намагався укласти договір в обхід "прозоро" з матеріальною вигодою для себе. ФОТО

Чиновник намагався укласти договір в обхід "прозоро" з матеріальною вигодою для себе. ФОТО

11:02 27.08.2017
  • Чиновник намагався укласти договір в обхід "прозоро" з матеріальною вигодою для себе. ФОТО
  • Чиновник намагався укласти договір в обхід "прозоро" з матеріальною вигодою для себе. ФОТО

За процесуального керівництва прокуратури Миколаївської області завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно начальника відділу матеріально-технічного забезпечення комунального підприємства «Миколаївелектротранс» за отримання неправомірної вигоди у сумі 7 тис грн.

Зазначені кошти чиновник вимагав від керівника одного з підприємств за укладання договору поставки товарів вказаному комунальному підприємству. В порушення вимог діючого законодавства ним було видалено з системи ProZorro тендер на закупівлю товарів і укладено договір з вищевказаним підприємством без проведення тендеру.

Його дії кваліфіковані за ч.3 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Цей випадок повинен стати пересторогою для інших посадовців не вчиняти протиправні та незаконні дії.

Прес-служба прокуратури Миколаївської області 

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