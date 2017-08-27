View the full image У Дніпрі головний інженер комунального підприємства вимагав з підприємця кругленьку суму грошей. ФОТО

View the full image У Дніпрі головний інженер комунального підприємства вимагав з підприємця кругленьку суму грошей. ФОТО



Прокуратурою Дніпропетровської області спільно з працівниками Управління захисту економіки Національної поліції в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч.3 ст.368 КК України (одержання неправомірної вигоди) викрито працівника одного з комунальних підприємств міста.

Так головний інженер вимагав від представника юридичної особи, що здійснює будівництво автозаправної станції, 150 000 неправомірної вигоди за надання в оренду спецтехніки для будівельних робіт.

22 серпня 2017 року під час одержання вказаних грошей в своєму робочому кабінеті вказану особу було викрито правоохоронцями.

Наразі інженера затримано в порядку ст.208 КПК України, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні вказаного злочину.

Досудове розслідування триває.