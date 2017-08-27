У Дніпрі головний інженер комунального підприємства вимагав з підприємця кругленьку суму грошей. ФОТО

У Дніпрі головний інженер комунального підприємства вимагав з підприємця кругленьку суму грошей. ФОТО

12:00 27.08.2017
  • У Дніпрі головний інженер комунального підприємства вимагав з підприємця кругленьку суму грошей. ФОТО
  • У Дніпрі головний інженер комунального підприємства вимагав з підприємця кругленьку суму грошей. ФОТО

Прокуратурою Дніпропетровської області спільно з працівниками Управління захисту економіки Національної поліції в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч.3 ст.368 КК України (одержання неправомірної вигоди) викрито працівника одного з комунальних підприємств міста.

Так головний інженер вимагав від представника юридичної особи, що здійснює будівництво автозаправної станції, 150 000 неправомірної вигоди за надання в оренду спецтехніки для будівельних робіт.

22 серпня 2017 року під час одержання вказаних грошей в своєму робочому кабінеті вказану особу було викрито правоохоронцями.

Наразі інженера затримано в порядку ст.208 КПК України, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні вказаного злочину.

Досудове розслідування триває. 

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олександр Мусієнко
Керівник Центру військово-правових досліджень
Участь військ НАТО у параді до Дня Незалежності - відвертий піар
18.08.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Чи завершиться справа проти Шабуніна його ув'язненням?
17.08.2017
Тарас Березовець
Політтехнолог, директор консалтингової компанії Berta Communications
О якобы поставках Украиной ракетных двигателей в Северную Корею
15.08.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.