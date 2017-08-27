У Черкаській області вщент згорів магазин одягу. ФОТО

У Черкаській області вщент згорів магазин одягу. ФОТО

13:01 27.08.2017
  • У Черкаській області вщент згорів магазин одягу. ФОТО
  • У Черкаській області вщент згорів магазин одягу. ФОТО

24 серпня о 23:07 в місті Кам'янка на вулиці Гулака-Артемовського виникла пожежа в одноповерховій будівлі магазину непродовольчих товарів "Альбіон". Одразу після повідомлення на лінію "101", на місце виклику прибув черговий караул Кам'янської державної пожежно-рятувальної частини, на допомогу яким у відповідності до плану реагування була залучена ще й добровільна пожежна команда ТОВ "АСТІ Кам'янський елеватор".

Ще до прибуття на місце події фахівців ДСНС, вогонь встиг поширитися не лише на всю покрівлю, а й на перекриття магазину, загальна площа пожежі становила понад 600 квадратних метрів. Спільним зусиллями о 01:31 пожежу вдалося локалізувати, а о 04:07 – повністю ліквідувати.

Як з'ясувалося під час попередньої перевірки, причиною пожежі яка знищила будівлю, а також торгівельне обладнання та одяг стало коротке замкнення електричної мережі. 

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