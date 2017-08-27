На Закарпатті під час руху сталася пожежа у приміському потязі. ФОТО

25 серпня о 17:47 до Служби порятунку повідомили, що у Хустському районі, між населеними пунктами Стеблівка та Сокирниця виникла пожежа в приміському потязі Королево-Тересва. Загорання, що виникло під час руху у моторному відсіку помітив машиніст. Він зупинив потяг та відчепивши вагон-кабіну машиніста разом з іншими працівниками організував евакуацію людей, що на той момент знаходились у вагонах. Також, до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів залізничники організували гасіння пожежі за допомогою вогнегасників.

Чергові відділення 10-державної пожежно-рятувальної частини м. Хуст та вогнеборці державного пожежно-рятувального поста смт Вишково, що прибули за викликом локалізували пожежу о 18:20 та повністю ліквідували її о 19:32. На місці працювало 11 бійців ДСНС та три спецавтомобілі.

Рух залізницею повністю відновлено.

Травмованих та загиблих на події не було.

У ДСНС України у Закарпатській області