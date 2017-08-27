У Харькові невідомі спалили на стоянці автомобіль. ФОТО

25 серпня о 00:33 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу, яка трапилась на автомобільній стоянці за адресою: м. Харків, Московський район, вул. Героїв Праці, 15е. Горів припаркований автомобіль «Honda Аccord».

На місце події відразу виїхало 2 відділення пожежно-рятувальної служби ДСНС. На момент прибуття рятувальників вогнем був повністю охоплений автомобіль «Honda Аccord» 2013 року випуску на площі 6 кв.м. Крім того від вогню постраждали бокові частини припаркованих поруч двох автомобілів: «Honda CRW» 2008 р.в. та «Mitsubishi Lancer» 2007 р.в. Вогнеборці негайно вжили заходи з гасіння вогню і вже о 00:53 ліквідували пожежу. Ймовірна причина виникнення пожежі – занесення відкритого джерела вогню.

ГУ ДСНС України у Харківській області