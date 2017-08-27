На Донеччині на теплоході біля причалу зайнялася пожежа. ФОТО. ВІДЕО

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25 серпня о 08:48 на телефон Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на теплоході біля причалу Судоремонтного заводу у м. Маріуполі Донецької області. За вказаною адресою за підвищеним рангом виклику виїхали рятувальники 3-го Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Донецькій області.

По прибуттю вогнеборці з'ясували, що відбувається горіння всередині теплоходу «Механік Юзвович»в носовій частині та спостерігається щільне задимлення.

Бійці ДСНС локалізували пожежу о 10:50 та об 11:05 - ліквідували. В результаті пожежі постраждав матрос, 1988 року народження. Постраждалого госпіталізовано до терапевтичного відділення Маріупольської міської лікарні № 2 з діагнозом - отруєння продуктами горіння.

Від Головного управління залучалось 25 чоловік особового складу та 6 одиниць техніки. Причина та збитки від пожежі наразі встановлюються.

ГУ ДСНС України у Донецькій області