У Кропивницькому нетверезий водій за 10 хвилин скоїв дві ДТП. ФОТО

З інтервалом у 10 хвилин нетверезий водій скоїв 2 ДТП: як наслідок – отримав 6 адміністративних матеріалів. Водій автомобіля MAN не впорався з керуванням та в’їхав у дерево, яке, в свою чергу, впало на паркан одного з житлових будинків, зачепивши при цьому лінію електромережі. Винуватець ДТП з місця пригоди втік. Орієнтування даного транспортного засобу передали усім екіпажам. Виявили вантажівку через 10 хвилин, на розі вулиць Шевченка та Михайлівської. 39-річний водій знову не впорався з керуванням, не дотримався бокового інтервалу та скоїв наїзд на металевий паркан, створивши при цьому аварійну ситуацію для автомобіля BMW, який рухався назустріч. На щастя, ніхто з учасників дорожнього руху не постраждав. Водій поводив себе доволі підозріло. Побачивши інспекторів, він зачинився в салоні автомобіля та навідріз відмовився спілкуватися і проходити освідування на стан алкогольного сп’яніння. Зрештою, чоловік вийшов з автомобіля і почав виражатися нецензурною лайкою в бік патрульних та перехожих. На зауваження та прохання інспекторів припинити правопорушення не реагував. Водій мав явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Охоронці порядку склали на керманича 6 адміністративних протоколів: за ч.1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП, два протоколи за ст. 124 (Скоєння ДТП) КУпАП, за ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП, за ч.4 ст.122 (Порушення ПДР, що спричинило створення аварійної ситуації) КУпАП та за ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП.