В Харківській області рятувальники ліквідували пожежу в позашляховику. ФОТО

27 серпня о 04:43 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу, яка трапилась на за адресою: м. Харків, Холодногірський район, вул. Ільїнського, 68. Горів припаркований автомобіль «BMW X5», 2014 року випуску.

До місця виклику прибуло 2 відділення 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини. На момент прибуття рятувальників вогнем був охоплений автомобіль «BMW X5» на площі 4 кв.м. Вогнеборці негайно вжили заходи з гасіння вогню і вже о 05:18 ліквідували пожежу. Ймовірна причина виникнення пожежі – занесення відкритого джерела вогню.

За матеріалами ГУ ДСНС України у Харківській області