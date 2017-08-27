На Вінничині затримано зловмисників, які вчинили напад на будинок підприємців. ФОТО

На Вінничині затримано зловмисників, які вчинили напад на будинок підприємців. ФОТО

19:00 27.08.2017
  • На Вінничині затримано зловмисників, які вчинили напад на будинок підприємців. ФОТО
  • На Вінничині затримано зловмисників, які вчинили напад на будинок підприємців. ФОТО
  • На Вінничині затримано зловмисників, які вчинили напад на будинок підприємців. ФОТО
  • На Вінничині затримано зловмисників, які вчинили напад на будинок підприємців. ФОТО
  • На Вінничині затримано зловмисників, які вчинили напад на будинок підприємців. ФОТО

Вночі у смт Стрижавка Вінницького району двоє зловмисників у масках проникли через вікно у приватний будинок місцевих жителів та винесли з кімнати сейф. Поки господарі знаходяться на відпочинку, за їхнім будинком доглядає родичка. Жінку зловмисники зв’язали, а пса на подвір’ї отруїли. За кілька хвилин після вчинення розбою злодіїв затримали працівники поліції охорони.

Правопорушники затримані у процесуальному порядку за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 187 КК України (розбій). За це їм загрожує покарання до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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