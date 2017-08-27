На Донеччині виявлено великий схрон боєприпасів та вибухівки. ФОТО

На Донеччині виявлено великий схрон боєприпасів та вибухівки. ФОТО

22:00 27.08.2017
  • На Донеччині виявлено великий схрон боєприпасів та вибухівки. ФОТО
  • На Донеччині виявлено великий схрон боєприпасів та вибухівки. ФОТО
  • На Донеччині виявлено великий схрон боєприпасів та вибухівки. ФОТО
  • На Донеччині виявлено великий схрон боєприпасів та вибухівки. ФОТО

Поліцією вилучено 15 протитанкових і протипіхотних мін, 16 мінних детонаторів для мінометних мін, 20 гранат із запалами, близько 6 тисяч патронів та 20 кг пластиду. Арсенал було прикопано поблизу селища Михайлівки. Поліцейські отримали оперативну інформацію про те, що в лісосмузі можуть бути приховані вибухонебезпечні предмети. Терміново прибувши на місце, правоохоронці виявили схрон, присипаний землею. У мішку було знайдено цілий диверсійний арсенал. Наразі на місці працюють слідчо-оперативна група Покровського відділу поліції та вибухотехніки. Поліцейські оточили та обстежують прилеглу територію. Вживаються заходи щодо встановлення власника вибухового арсеналу.

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