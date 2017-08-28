Капітан судна виявився ласим до зайвого улову, здійснивши збитки навколишньому середовищу. ФОТО. ВІДЕО

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Учора спільна група у складі прикордонників, представника водної поліції, а також працівників Азовського рибоохоронного патруля, припинила можливу протиправну діяльність щодо незаконного промислу водних біоресурсів з боку одного з місцевих підприємців м. Бердянськ.

Так, в ході проведення заходів, відповідно до інформації оперативних співробітників Азово-Чорноморського регіонального управління, спільна група виявила одне із суден, яке займалось промисловим виловом риби механізованою драгою. В ході перевірки лову прикордонники, поліція та рибоохоронний патруль виявили перевищення лову водних живих ресурсів непромислового розміру. Капітан судна здійснив на 27,2% вилову молоді більше ніж передбачено встановленими нормативами, а це близько 2 тонн.

Тим самим, капітан судна завдав істотного збитку рибному господарству України. Сума збитку встановлюється. За даним фактом прикордонники направили до Національної поліції повідомлення про можливе виявлення злочину за ст. 249 КК України.

ДПСУ