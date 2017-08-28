У Дніпрі недолугий ремонт ледь не зруйнував п'ятиповерхівку. ФОТО

26-го серпня до Служби порятунку «101» міста Дніпро надійшло повідомлення про виявлену тріщину в 5-поверховому житловому будинку у Соборному районі міста, по вулиці Володимира Винниченка.

За повідомленням до місця події був направлений рятувальний підрозділ 8-го державного пожежно-рятувального загону.

На місці було з'ясовано, що орієнтовно, внаслідок будівельного ремонту житлових приміщень на 4-му поверсі сталося часткове руйнування 3-го під'їзду житлового будинку, а саме: в цегляній кладці несучої стіни 3-го під'їзду утворилися тріщини з 1-го по 5-й поверхи по всій висоті будинку шириною від 10см до 15см.

Станом на 18:00 26-го серпня виконані наступні заходи:

- співробітниками Головного управління національної поліції виведено двох мешканців, які знаходилися на момент події у 3-му під'їзді, та тимчасово розселено по родичах;

- для моніторингу стану будівельних конструкцій 3-го під'їзду співробітниками Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області встановлено маячки по всій довжині тріщин 3-го під'їзду, а також аварійна ділянка огороджена стрічкою;

- на 28 серпня планується залучення фахівців проектної організації ТОВ «Будкомплект ЛТД» по обстеженню будинку з подальшим наданням обґрунтованих висновків з можливості його подальшої експлуатації.