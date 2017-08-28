На залізниці під час руху загорівся ще один потяг. ФОТО

26 серпня о 10:25 до оперативно-диспетчерської служби Фастівського району надійшло повідомлення про задимлення в одному із вагонів електропотягу Жмеренка – Київ біля станції Кожанка Фастівського району. На місце виклику було направлено два відділення 30-ї Державної пожежно-рятувальної частини та пожежний потяг станції Фастів. По прибуттю на місце події рятувальниками встановлено, що два пасажирських вагона повністю охоплено вогнем. Вагони було від'єднано від основного складу та транспортовано на спеціально відведену запасну колію.

Рятувальниками було оглянуто вагони та повторного загоряння не виявлено.

Пожежу було локалізовано о 11:30 та повністю ліквідовано о 11:50. Травмованих та потерпілих на місці події не виявлено. Причина загоряння на даний момент встановлюється.

ГУ ДСНС України у Київській області