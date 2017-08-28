У Черкасах під час ДТП ледь не вибухнув автомобіль. ФОТО. ВІДЕО

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26 серпня, близько 16:45, у Черкасах, на перехресті вулиці Добровольського та бульвару Шевченка, біля площі 700-річчя, сталася дорожньо-транспортна пригода, під час якої перекинувся автомобіль "Газель".

Внаслідок пригоди від автомобіля відірвався газовий балон, а з паливного баку почало витікати пальне.

Аби запобігти виникненню пожежі, на місце події прибули рятувальники 1-ї державної пожежно-рятувальної частини. Фахівці ДСНС змили з проїжджої частини пальне та запобігли вибуху пошкодженого газового балону.

Внаслідок пригоди 28-річного водія з чисельними травмами було госпіталізовано до 3-ї міської лікарні.