У Києві рятувальники ліквідували пожежу у приватному житловому будинку. ФОТО

Пожежа сталася в 2-х поверховому приватному житловому будинку по вул. Астрономічній, що у Святошинському районі столиці. До місця виклику негайно було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Внаслідок пожежі 2-й поверх та покрівля будинку згоріли повністю. На місці події працювало 9 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 36 чоловік особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у м. Києві.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

За матеріалами ГУ ДСНС України у м. Києві