У Києві рятувальники ліквідували пожежу у приватному житловому будинку. ФОТО

У Києві рятувальники ліквідували пожежу у приватному житловому будинку. ФОТО

06:00 28.08.2017
  • У Києві рятувальники ліквідували пожежу у приватному житловому будинку. ФОТО
  • У Києві рятувальники ліквідували пожежу у приватному житловому будинку. ФОТО
  • У Києві рятувальники ліквідували пожежу у приватному житловому будинку. ФОТО
  • У Києві рятувальники ліквідували пожежу у приватному житловому будинку. ФОТО
  • У Києві рятувальники ліквідували пожежу у приватному житловому будинку. ФОТО
  • У Києві рятувальники ліквідували пожежу у приватному житловому будинку. ФОТО
  • У Києві рятувальники ліквідували пожежу у приватному житловому будинку. ФОТО
  • У Києві рятувальники ліквідували пожежу у приватному житловому будинку. ФОТО

Пожежа сталася в 2-х поверховому приватному житловому будинку по вул. Астрономічній, що у Святошинському районі столиці. До місця виклику негайно було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Внаслідок пожежі 2-й поверх та покрівля будинку згоріли повністю. На місці події працювало 9 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 36 чоловік особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у м. Києві.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

За матеріалами ГУ ДСНС України у м. Києві

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