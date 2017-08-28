На Донеччині поблизу лінії розмежування СБУ виявила схованку з вибухівкою. ФОТО

На Донеччині поблизу лінії розмежування СБУ виявила схованку з вибухівкою. ФОТО

10:40 28.08.2017
  • На Донеччині поблизу лінії розмежування СБУ виявила схованку з вибухівкою. ФОТО
  • На Донеччині поблизу лінії розмежування СБУ виявила схованку з вибухівкою. ФОТО
  • На Донеччині поблизу лінії розмежування СБУ виявила схованку з вибухівкою. ФОТО
  • На Донеччині поблизу лінії розмежування СБУ виявила схованку з вибухівкою. ФОТО
  • На Донеччині поблизу лінії розмежування СБУ виявила схованку з вибухівкою. ФОТО
  • На Донеччині поблизу лінії розмежування СБУ виявила схованку з вибухівкою. ФОТО
  • На Донеччині поблизу лінії розмежування СБУ виявила схованку з вибухівкою. ФОТО
  • На Донеччині поблизу лінії розмежування СБУ виявила схованку з вибухівкою. ФОТО
  • На Донеччині поблизу лінії розмежування СБУ виявила схованку з вибухівкою. ФОТО
  • На Донеччині поблизу лінії розмежування СБУ виявила схованку з вибухівкою. ФОТО
  • На Донеччині поблизу лінії розмежування СБУ виявила схованку з вибухівкою. ФОТО
  • На Донеччині поблизу лінії розмежування СБУ виявила схованку з вибухівкою. ФОТО
  • На Донеччині поблизу лінії розмежування СБУ виявила схованку з вибухівкою. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України виявили у селищі Гранітне Волноваського району Донеччини схованку з вибухівкою та боєприпасами.

Схрон був облаштований у зруйнованій частині діючої селищної лікарні. Оперативники спецслужби виявили серед будівельного сміття замаскований ящик з двадцятьма кілограмами тротилу, майже сім тисяч набоїв калібру 7,62, сорок гранат ВОГ та одну протитанкову гранату.

За інформацією СБ України схованка призначалася для диверсійної групи одного з незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР».

Відкрито кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Прес-центр СБ України

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