У Дніпрі поліція накрила канал постачання екстазі із Західної України

У Дніпрі поліція накрила канал постачання екстазі із Західної України

11:45 28.08.2017
  • У Дніпрі поліція накрила канал постачання екстазі із Західної України
  • У Дніпрі поліція накрила канал постачання екстазі із Західної України
  • У Дніпрі поліція накрила канал постачання екстазі із Західної України
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Жителька Дніпра регулярно отримувала з м. Івано-Франківськ партію екзтазі та солей для паління. В подальшому наркозбувачка розповсюджувала пігулки через інтернет на території Дніпропетровської області.
Під час обшуку у 34-річної жінки співробітники управління протидії наркозлочинності та прокуратури вилучили 89 пігулок психотропного засобу «екстазі» та 20 г солей для паління. За цінами «чорного ринку» вартість вилученого складає близько 50 тис. гривень. Крім цього, жінка вела записи про збут наркотиків, які свідчать про регулярність та обсяги розповсюдження психотропу. Таким чином було перекрито канал постачання екстазі із Західної України до м. Дніпро.
Вилучену речовину направили на дослідження. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Наркозбувачці загрожує до 8 років позбавлення волі. 
За матеріалами відділу комунікації поліції Дніпропетровської області

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