На Рівненщині поліцейські вилучили 15 тонн спирту. ФОТО

Правоохоронці провели 9 санкціонованих обшуків та вилучили фальсифікованого алкоголю на суму понад 1,6 мільйонів гривень.

Працівники Управління захисту економіки в Тернопільській області Нацполіції спільно із працівниками Головного управління Державної фіскальної служби в Тернопільській області, за процесуального керівництва прокуратури Тернопільської області, задокументували злочинну діяльність з незаконного виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв.

Під час проведення слідчо-оперативних заходів правоохоронці встановили організаторів підпільного виробництва. Ними виявилися троє жителів Тернопільщини, які на території Рівненської області організували виробництво фальсифікованого алкоголю.

За місцем проживання зловмисників поліцейські провели санкціоновані обшуки. У нежитлових приміщеннях та на території розміщення підпільних цехів оперативники обласного управління захисту економіки виявили та вилучили понад 1,3 тисячі літрів спирту, 8,9 тисяч пляшок готової контрафактної продукції із етикетками відомих українських брендів та 765 марок акцизного податку з ознаками фіктивності. Крім того, вилучено обладнання для виготовлення і розливу фальсифікату та 2 автомобілі, що використовувалися для перевезення контрафакту.

Також, в ході досудового розслідування та проведення невідкладних слідчих дій в одному із складських приміщень, що належать організаторам, поліцейські вилучили 15 тонн спирту. Наразі на нього накладено арешт.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) та ч. 1 ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

За матеріалами Департаменту захисту економіки Національної поліції України