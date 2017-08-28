Суперечка між батьками та психічнохворим сином закінчилася підпалом. ФОТО

Повідомлення про те, що на околиці с. Воронівка горить ферма надійшло до поліції близько 15:30. Правоохоронці встановили, що підпал вчинив 33-річний місцевий мешканець, який має психічні розлади здоров’я, у зв’язку з чим перебуває на відповідному обліку у лікаря.

Чоловік прийшов на підприємство до своїх батьків, які працюють там охоронцями, щоб з’ясувати стосунки. Під час конфлікту він підпалив непрацюючу частину старої ферми, яка використовувалась для зберігання зерна та соломи. Вогнем було пошкоджено корпус споруди та все, що у ній знаходилось. За попередніми підрахунками власника сума завданих йому збитків становить близько 500 тис. грн.

Пожежу ліквідували співробітники ДСНС. Постраждалих внаслідок події немає. Зловмисник зараз перебуває у медичному закладі.

Слідчими Вознесенського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.194 КК України «Умисне знищення або пошкодження майна», санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років. Призначено проведення ряду експертиз, тривають слідчі заходи.