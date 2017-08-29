Перекинувшись, автомобіль забрав життя свого кермувальника. ФОТО

Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася 27 серпня поблизу села Остап'є Підволочиського району. Внаслідок перекидання транспортного засобу загинув 24-річний чоловік.

Повідомлення про ДТП надійшло близько четвертої години ранку. Виїхавши на місце події, поліцейські з'ясували, 24-річний житель села Остап'є, керуючи автомобілем марки «Рено Кенго», не вибрав безпечної швидкості руху та не впорався з керуванням внаслідок чого частково в'їхав на обочину. Машину занесло і вона перекинулася.

Молодий чоловік помер у кареті швидкої допомоги. Тіло направлено в морг для проведення розтину.

Відомості про дану пригоду внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України.

Відділ комунікації поліції

Тернопільської області