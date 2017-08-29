У наркодилерів, яких «кришував» поліцейський, вилучили понад 6 кг амфетаміну. ФОТО

Слідчими прокуратури міста Києва спільно з працівниками Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України затримано групу наркодилерів, у тому числі діючого працівника поліції, який організував їхню злочинну діяльність та забезпечував її прикриття.

До злочинної групи, яку організував оперуповноважений відділу столичного главку поліції, він залучив чотирьох місцевих мешканців віком від 25 до 29 років. Зловмисники діяли з квітня 2015 року. В орендованих помешканнях, використовуючи спеціальне обладнання, вони незаконно виготовлялипсихотропну речовину – амфетамін, яку у подальшому оптом реалізовували дрібним наркозбувачам. Для уникнення викриття місце розташування нарколабораторії постійно ними змінювалось.

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів провадження правоохоронці виявили та вилучили понад 2,5 кг порошкоподібної речовини амфетамін та близько 3,4 літрів цієї ж речовини у рідкому виді, пігулки екстазі, приладдя, а також хімічні реактиви, необхідні для виготовлення психотропних речовин.

На даний час 5 затриманим особам, у тому числі поліцейському, повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 (незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинені організованою групою) КК України.

Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Прес-служба прокуратури міста Києва