У Вінниці правоохоронці припинили діяльність 4 гральних закладів. ФОТО

У Вінниці правоохоронці припинили діяльність 4 гральних закладів. ФОТО

11:40 29.08.2017
  • У Вінниці правоохоронці припинили діяльність 4 гральних закладів. ФОТО
  • У Вінниці правоохоронці припинили діяльність 4 гральних закладів. ФОТО
  • У Вінниці правоохоронці припинили діяльність 4 гральних закладів. ФОТО
  • У Вінниці правоохоронці припинили діяльність 4 гральних закладів. ФОТО
  • У Вінниці правоохоронці припинили діяльність 4 гральних закладів. ФОТО
  • У Вінниці правоохоронці припинили діяльність 4 гральних закладів. ФОТО
  • У Вінниці правоохоронці припинили діяльність 4 гральних закладів. ФОТО

Вінницькою місцевою прокуратурою спільно з працівниками Вінницького відділу поліції Головного Управління Національної поліції України в регіоні та оперативними працівниками Управління захисту економіки у Вінницькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України проведено чергову спільну операцію з виявлення та припинення діяльності закладів, що надавали послуги в сфері незаконного грального бізнесу на території м. Вінниці.
Правоохоронними органами одночасно проведено 4 обшуки у гральних закладах, що розташовані у центрі міста та на Вишенці.
За результатами проведених обшуків виявлено та вилучено близько 70 комплектів грального обладнання, маршрутизатори, відеокамери та майже 2 тис гривень незаконно отриманого прибутку.
На даний час в рамках кримінального провадження, за процесуального керівництва Вінницької місцевої прокуратури, проводяться слідчі дії з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлюються особи, причетні до діяльності гральних закладів.

Прес-служба прокуратури Вінницької області 

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