Хмельницька поліція розслідує розбійний напад на кредитну спілку. ФОТО

У Хмельницькому посеред білого дня невідомий увірвався до приміщення кредитної спілки, розташованої неподалік залізничного вокзалу.

Погрожуючи 25-річному працівнику установи предметом, схожим на пістолет, зловмисник заволодів грішми спілки в сумі 2000 гривень та особистою сумкою кредитного менеджера, у якій знаходився його мобільний телефон «Ксіомі» та планшет. За фактом нападу відкрите кримінальне провадження за ч. 3 статті 187 «Розбій» Кримінального кодексу України. Ведуться пошуки нападника, якому на вигляд 30-40 років.

За матеріалами сектора комунікації поліції Хмельницької області