У Херсоні небайдужий громадянин повідомив патрульним про водія напідпитку. ФОТО

Близько 22-ї години 28-о серпня на пульт «102» зателефонував небайдужий громадянин. Він повідомив, що до магазину на розі вулиць 49-ї Гвардійської Дивізії та Покришева під’їхав автомобіль Mercedes-Benz Sprinter, водій якого перебуває за кермом напідпитку. Всім патрульним екіпажам негайно передали орієнтування. Зазначений транспортний засіб інспектори помітили на вулиці Покришева. Той рухався із порушенням ПДР, а саме не ввімкнув відповідний покажчик під час маневру. Поліцейські зупинили автомобіль. Під час спілкування у водія патрульні дійсно помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Він погодився пройти огляд за допомогою алкотесту «Драгер» на місці. Результат – 2,54 проміле. Це майже у 13 разів перевищує допустиму норму. На 39-річного херсонця інспектори склали адмінматеріали за ст. 122 (Порушення правил користування попереджувальними сигналами) та ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.