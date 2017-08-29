У Дніпрі поліцейські затримали чоловіка з марихуаною в кишенях. ФОТО

Поліцейські ювенальної превенції Шевченківського відділення поліції м.Дніпро побачили чоловіка, який на дитячому майданчику пив пиво. Підійшовши до нього, правоохоронці помітили, що чоловік намагається щось приховати в кишенях своїх брюк. Тож крім складання адміністративного матеріалу за ст. 178 КУпАП, поліцейські ініціювали додатковий поверхневий огляд. Невдовзі правоохоронцям стала зрозуміла така поведінка - у брюках вони виявили та вилучили паперові пакети з висушеною подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору, схожою на марихуану.

Поліцейські доставили чоловіка до Шевченківського відділення поліції для подальшого розгляду справи. Вилучену марихуану направили на експертизу.

Встановлено, що порушником виявися 54-річний місцевий житель, раніше судимий за зберігання наркотиків. Чоловік пояснив, що марихуану він носив із собою для вживання.

Вказаний злочин кваліфікується як незаконне зберігання наркотичних засобів. На даний час вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Зловмиснику загрожує покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до 3 років.

За матеріалами Дніпровського відділу поліції