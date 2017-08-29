У білоцерківській багатоповерхівці стався вибух

У білоцерківській багатоповерхівці стався вибух

14:00 29.08.2017
  • У білоцерківській багатоповерхівці стався вибух
  • У білоцерківській багатоповерхівці стався вибух
  • У білоцерківській багатоповерхівці стався вибух
  • У білоцерківській багатоповерхівці стався вибух

Вибух стався близько 10.00 години, у квартирі на другому поверсі дев’ятиповерхового будинку. Попередня причина - вибух природного газу. Вибуховою хвилею вибито вікно на кухні та балконі. Причини й обставини події наразі встановлюються. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, співробітники вибухотехнічної служби та рятувальники. Призначені експертизи. Травмовано 32-річного чоловіка. Його госпіталізовано до лікарні.

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