View the full image Шахрай ошукав довірливих громадян на 200 тисяч на оголошеннях про здачу в оренду котеджів. ФОТО

View the full image Шахрай ошукав довірливих громадян на 200 тисяч на оголошеннях про здачу в оренду котеджів. ФОТО



Оперативники з кіберполіції встановили що таким чином чоловік ошукав близько 30 громадян. Крім того, задокументовано його причетність до збуту наркотичних речовин. Зловмисника затримано у порядку статті 208 КПК України.

Працівники відділу протидії кіберзлочинам(ВПК) в Чернівецькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України затримали 37-річного мешканця міста Чернівці, який розробив схему незаконного збагачення та за допомогою обману ошукав близько 30 громадян.

Схема працювала наступним чином: чоловік розміщував у мережі Інтернет оголошення про здачу в оренду котеджів для святкування новорічних свят. Для їх бронювання громадяни мали перерахувати на банківську картку 2,5 тисячі гривень. Коли орендарі приїжджали за вказаною шахраєм адресою, будинку який «орендували» вони так і не знаходили. Таким чином зловмисник ошукав громадян на суму близько 200 тисяч гривень.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 КК України. Оперативники, у межах розпочатого кримінального провадження протягом семи місяців документували злочинну діяльність шахрая та виявили, що окрім шахрайства, чоловік займається ще й збутом наркотичних речовин.

Тож працівники чернівецької кіберполіції, спільно із співробітниками управління протидії наркозлочинності ГУНП в Чернівецькій області, задокументували декілька фактів збуту наркотичних речовин. Зловмисника затримали в момент його спроби реалізувати чергову партію наркотиків.

За даним фактом слідчі розпочали ще одне кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 КК України. На даний час затриманому оголошено про підозру у вчиненні правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 та ч. 2 ст. 307 КК України та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Якщо ви стали жертвою шахрайських дій за схожою схемою, повідомте про це до Департамент кіберполіції за формою зворотного зв'язку або за адресою: м. Чернівці, вул. Кармелюка, 9, тел. (0372) 59-15-30.

Відділ протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області