Маршрутний автобус вщент зім'яв вискочивший на зустрічну смугу автомобіль. ФОТО

Маршрутний автобус вщент зім'яв вискочивший на зустрічну смугу автомобіль. ФОТО

10:30 30.08.2017
  • Маршрутний автобус вщент зім'яв вискочивший на зустрічну смугу автомобіль. ФОТО
  • Маршрутний автобус вщент зім'яв вискочивший на зустрічну смугу автомобіль. ФОТО
  • Маршрутний автобус вщент зім'яв вискочивший на зустрічну смугу автомобіль. ФОТО
  • Маршрутний автобус вщент зім'яв вискочивший на зустрічну смугу автомобіль. ФОТО
  • Маршрутний автобус вщент зім'яв вискочивший на зустрічну смугу автомобіль. ФОТО
Відео

Дорожньо-транспортна пригода сталась 28 серпня о 17 годині на автодорозі Житомир-Могилів-Подільський неподалік міста Вінниці. Внаслідок аварії загинув водій легковика.

За попередньою інформацією, 20-річний водій автомобіля «Suzuki», не впоравшись з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з маршрутним таксі «Mercedes-Benz» сполученням "Київ-Могилів-Подільський", у якому перебували 25 пасажирів.

В результаті зіткнення водій легковика, житель Жмеринського району, загинув на місці пригоди.

Водій та пасажири мікроавтобуса не постраждали.

Поліція з'ясовує усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого).

Відділ комунікації поліції

Вінницької області 

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