За що і скільки вимагали хабарі чиновники. ФОТО

На Закарпатті працівники управління захисту економіки за вимагання та отримання неправомірної вигоди затримали посадовця обленерго, в Маріуполі – «дует» медиків, а на Дніпропетровщині викрито інспектора рибоохоронного патруля, який пропонував неправомірну вигоду слідчому обласної прокуратури. Крім того, поліцейські викрили посадовця, який спробував відкупитися від кримінальної відповідальності.

Правоохоронці встановили, що за підключення до електромережі начальник експлуатаційної дільниці однієї із районних електричних мереж ПАТ "Закарпаттяобленерго" вимагає 7 тисяч гривень хабара.

За таку суму посадовець зобов'язався підключити торгівельний павільйон до електромережі на одній із баз відпочинку області.

Працівники Управління захисту економіки в Закарпатській області Нацполіції, слідчі прокуратури Закарпатської області затримали службовця під час отримання другої частини хабара у сумі 2 тисячі гривень.

У Маріуполі за прискорення видачі свідоцтва про смерть судово-медичні експерти Донецького обласного бюро судово-медичних експертиз вимагали від родичів померлих від 3 до 6 тисяч гривень.

Оперативники УЗЕ в Донецькій області Нацполіції спільно з слідчими обласного управління поліції затримали медиків під час отримання неправомірної вигоди.

На Дніпропетровщині правоохоронці встановили, що інспектор рибоохоронного патруля Державного рибного агентства України за не притягнення його до кримінальної відповідальності щодо незаконного промислового вилову риби пропонував неправомірну вигоду слідчому слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області.

Під час проведення слідчо-оперативних заходів правоохоронці задокументували злочинну діяльність чоловіка.

Так, 28 серпня працівники УЗЕ в Дніпропетровській області Нацполіції, обласної прокуратури затримали зловмисника під час передачі грошових коштів в сумі 2 тисячі доларів США правоохоронцю.

За цей «хабар» посадовець намагався вплинути на рішення слідчого прокуратури щодо не притягнення його до кримінальної відповідальності.

За всіма фактами корупційної діяльності відкриті кримінальні провадження.

Департамент захисту економіки

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