Під час ранкової пробіжки на стадіоні біля школи виявили тіло загиблого чоловіка. ФОТО

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Потерпілого, попередньо - особу без постійного місця проживання, із ножовими пораненнями виявили сьогодні вранці на стадіоні біля підсобного приміщення.

Близько 05:15 до чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що під час ранкової пробіжки на стадіоні біля школи на вулиці Татарській він побачив на землі чоловіка у крові.

Слідчо-оперативна група провела огляд місця події, опитала місцевих мешканців та працівників освітнього закладу. За попередньою інформацією потерпілий – особа без постійного місця проживання, його анкетні дані не встановлені. Судово-медичний експерт виявив на його тілі колото-різані рани. Із місця події правоохоронці вилучили кухонний ніж.

Відомості зареєстровані. Кримінальне провадження розслідується за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Проводиться комплекс оперативно-розшукових заходів щодо встановлення обставин скоєння тяжкого злочину та затримання осіб, причетних до вбивства.

Відділ комунікації поліції Києва