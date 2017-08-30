У Маріуполі затримали "примарного гонщика": чоловік в усьому зізнався

Більше 10 власників автотранспорту за один ранок стали жертвами крадія держномерів. Злодій залишав на лобовому склі записку з телефоном: "поверну номер" і підпис - "примарний гонщик". За повернення вимагав до 1500 гривень, однак жоден з потерпілих «послугою» не скористався - все звернулися в поліцію. Це допомогло затримати викрадача «по гарячих слідах».

За один ранок у чергову частину Центрального відділу поліції масово надійшли повідомлення про крадіжку номерів автомобілів. Всі водії залишали машини у дворах своїх багатоповерхових будинків. Вранці виявляли відсутність державного номера і записку для зворотного зв'язку зі злодієм. Чоловічий голос просив перевести 1000 - 1500 гривень на номер мобільного.

Проаналізувавши заяви громадян і провівши поквартирний обхід в місцях скоєння правопорушень, оперативники отримали інформацію про зловмисника. Через 4 години після повідомлень громадян про крадіжку правопорушник був доставлений у відділ поліції.

Ідею протизаконного заробітку 27-річний, раніше судимий за корисливі злочини безробітний житель Мангушський району почерпнув в інтернеті. Там же дізнався і про «стандартний» тариф «номерних» викрадачів.

На питання, чому він називав себе «примарний гонщик», затриманий відповів «просто пожартував».

Знімаючи вночі номери з припаркованого транспорту, підозрюваний переховував їх недалеко від місця скоєння злочину, щоб в подальшому не мати прямого контакту з жертвою. На його нещастя, жоден з потерпілих не погодився перерахувати необхідну суму, і всі автовласники звернулися в поліцію.

Зараз чоловік дає свідчення по вчиненим крадіжкам. Поліцейські перевіряють його на причетність до аналогічних правопорушень в інших районах міста. Викрадене вилучено та буде повернуто власникам.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 185 Кримінального Кодексу України (крадіжка). Покарання, передбачене санкцією статті, - до 3 років позбавлення волі.

За матеріалами Центрального відділу поліції в Донецькій області