Три чоловіки, один телевізор - чим закінчилася крадіжка в Києві. ФОТО

Зловмисники намагалися викрасти із чужої квартири телевізор та інші речі власників, але їх вчасно побачили сусіди і викликали правоохоронців. Затриманим оголошено про підозру у вчиненні злочину.

Близько 16-ї години до Оболонського управління поліції надійшло повідомлення про те, що під вікнами будинку по провулку Попова ходять підозрілі чоловіки із телевізором. На виклик негайно виїхала слідчо-оперативна група.

На місце події поліцейські виявили трьох невідомих осіб, а у салоні іномарки – телевізор. Звідки побутова техніка, чоловіки відповісти не змогли, проте правоохоронці побачили пошкоджене вікно у квартирі на першому поверсі.

Як встановили поліцейські, чоловіки потрапили у чужу квартиру шляхом пошкодження вікна. Але нічого цінного у помешканні не знайшли, тому забрали лише телевізор. У момент, коли зловмисники опинилися на вулиці, їх помітили сусіди.

У порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України чоловіків затримали та доставили в управління поліції. Це мешканці столиці - 1982, 1983 та 1972 років народження, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів. Один із фігурантів за грабежі та крадіжки 17 років провів у місцях позбавлення волі.

Речові докази вилучили і направили на експертизу.

За даним фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Затриманим оголошено про підозру, одного із них арештували. Питання щодо обрання міри запобіжного заходу іншим фігурантам вирішується. Також відпрацьовується інформація про причетність чоловіків до аналогічних злочинів на території району та міста.

За матеріалами відділу комунікації поліції Києва