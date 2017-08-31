У Рівному СБУ не церемонячись з депутатом-хабарником поклала його обличчям у підлогу. ФОТО

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Співробітники Служби безпеки України спільно з Генпрокуратурою викрили на хабарі депутата Рівненської міської ради.

Правоохоронці встановили, що депутат вимагав п'ять тисяч доларів США від одного з місцевих приватних підприємців. За цю суму він обіцяв не створювати штучних перешкод будівельній діяльності комерсанта, шляхом підготовки депутатських запитів та ініціювання перевірок контролюючих органів.

Оперативники спецслужби задокументували, що зловмисник запропонував бізнесмену передати гроші через посередника, який виступав його довіреною особою. Співробітники СБ України затримали депутата та спільника в офісі після отримання всієї суми хабара. Під час обшуку у приміщенні правоохоронці також виявили понад півкілограма обробленого бурштину та наркотики.

Обох зловмисників затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення їм підозри в скоєнні злочину у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Прес-центр СБ України