Перетинаючі кордон чоловік прихопив з собою трохи зайвих патронів. ФОТО

Учора через пункт пропуску «Лужанка», що на українсько-угорському кордоні, «зеленим коридором» на легковому автомобілі повертався житель міста Хмельницький.

Під час проходження паспортного контролю 43-річний громадянин України, водій автівки, надав дозвіл на перевезення двох гладкоствольних мисливських рушниць та 4 тисяч набоїв. Однак, при огляді транспортного засобу через знервовану поведінку чоловіка, прикордонники прийняли рішення про поглиблену перевірку машини. Спільний прикордонно-митний контроль виявив значно більшу кількість патронів, яку перевозив водій.

Так, в багажнику автомобіля знаходилося додаткових 700 не задекларованих набоїв калібру 12 міліметрів до гладкоствольної рушниці італійського виробництва марки «Clever».

«Зайві» набої вилучили працівники фіскальної служби, на водія складено протокол за порушення митних правил.



ДПСУ