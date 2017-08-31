Прикордонники залишили сепаратистів без в'яленої риби. ФОТО

Під час несення служби прикордонниками Луганського загону районі населеного пункту Трьохізбенка Луганської області, було затримано транспортний засіб, на якому чоловік намагався незаконно перемістити на тимчасово непідконтрольну територію в'ялену рибу.

Так, учора прикордонниками затримано автомобіль «ВАЗ Нива» під керуванням громадянина України 1973 року народження. В ході огляду транспортного засобу виявлено 19 коробок запакованих в поліетилен, в яких було виявлено в'ялену рибу вагою близько 250 кілограмів на суму понад 37 тисяч гривень. Виявлений товар наш співвітчизник мав намір доставити до непідконтрольної території через річку Сіверський Донець

Порушника з в'яленою рибою передано працівникам ДФС для складання протоколу про адміністративне правопорушення за ознаками ст. 204-3 КУпАП.