На Вінничині фура влетіла в приватне домогосподарство. ФОТО

На Вінничині фура влетіла в приватне домогосподарство. ФОТО

12:00 31.08.2017
  • На Вінничині фура влетіла в приватне домогосподарство. ФОТО
  • На Вінничині фура влетіла в приватне домогосподарство. ФОТО
  • На Вінничині фура влетіла в приватне домогосподарство. ФОТО

29 серпня о 18:48 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у с. Мякохід Бершадського району сталося ДТП за участі автомобіля КАМАЗ та необхідна допомога рятувальників.

Прибувши за вказаною адресою, бійці ДСНС встановили, що 49-річний водій вантажівки не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль збив електричну опору та в'їхав у господарчу споруду на території приватного домоволодіння. Водій був затиснутий деформованими металевими конструкціями в кабіні.

Черговий караул ДПРЧ -16 м. Бершадь у кількості 5 чоловік особового складу провів аварійно-рятувальні роботи з діставання потерпілого, після чого його передано працівникам екстреної медичної допомоги.

ГУ ДСНС України у Вінницькій області 

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