Діти бавились зі снарядами кидаючи їх об землю. ФОТО

29-го серпня о 13:11 до Служби порятунку 101 від співробітників поліції надійшло повідомлення про вибух сучасного боєприпасу у м. Підгороднє в Дніпровському районі, внаслідок чого постраждали діти. Як з'ясувалось, стався вибух снаряду АС-30мм внаслідок пустощів дітей, які кидали боєприпас об землю. В результаті вибуху постраждали та були госпіталізовані у тяжкому стані два хлопчики 2007 та 2010 років народження, та у нетяжкому стані хлопчик та дівчинка, 2007 років народження.

Постраждаших дітей доставлено в приймальне відділення Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні, що на вулиці Космічна міста Дніпро.

Поліція встановлює обставини аварії та походження боєприпасів. На місці працюють слідчі, вибухотехніки та працівники ювенальної превенції.

Рятувальники застерігають громадян у разі виявлення вибухонебезпечного предмету бути обережними та дотримуватись відповідних правил поведінки: необхідно терміново повідомити за номером «101» або «102». Не можна брати небезпечний предмет руками та робити спроби самостійно вилучити його із землі, ні в якому разі не можна наносити по ньому удари, розбирати його, переміщати з місця знаходження, розводити відкритий вогонь.

Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області