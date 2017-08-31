Паління в ліжку, чоловік "поставив на кін" життя та програв. ФОТО

30 серпня о 02:57 до оперативно-рятувальної служби Яготинського району надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку в місті Яготин в провулку Котовського.

На місце події виїхав черговий караул 28-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Яготин.

По прибуттю на місце події встановили, що пожежею охоплено дві житлові кімнати. Під час гасіння пожежі в одній із кімнат було виявлено тіло власника будинку.

О 03:26 пожежу локалізували, а о 07:54 ліквідували.

До гасіння залучалися 5 чоловік особового складу 28-ї Державної пожежно-рятувальної частини та 1 одиниця техніки.

Ймовірна причина пожежі — необережність під час паління в ліжку.

ГУ ДСНС України у Київській області