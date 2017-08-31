На Миколаївщині "паровозом" зіткнулися три фури. ФОТО

30 серпня о 23:13 до пункту зв'язку 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївській області надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталась поблизу с. Шевченкове Вітовського району на автодорозі М-14 «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ».

По приїзду з'ясовано, що внаслідок зіткнення трьох вантажних автомобілів загинув водій КАМАЗу 02094 та постраждав пасажир DAF 6104 Постраждалого, черговим караулом 16 Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївській області деблоковано з кабіни автомобіля, за допомогою бензорізака - STIHL та шансового інструменту. Каретою швидкої медичної допомоги чоловіка доставлено до ЛШМД м. Миколаєва.

Водій третього автомобіля КАМАЗ 4310 у задовільному стані, від госпіталізації відмовився.

Для з'ясування причин і обставин події на місці працював черговий патруль поліції.

ГУ ДСНС України у Миколаївській області