У Києві у медичному закладі виникла пожежа. ФОТО

У Києві у медичному закладі виникла пожежа. ФОТО

13:00 31.08.2017
  • У Києві у медичному закладі виникла пожежа. ФОТО
  • У Києві у медичному закладі виникла пожежа. ФОТО

29 серпня о 20:27 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу по вул. Ломоносова, 33/43.

На місце виклику одразу ж виїхало відділення рятувальників 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

Як з'ясувалося, пожежа виникла на 6 поверсі 9-поверхової будівлі «Національного інституту раку» в санітарній кімнаті.

Пожежу ліквідовано о 20:51.

Внаслідок пожежі пошкоджено меблі, медичний інвентар, електросвітильник, закопчені стіни та стеля.

На щастя, ніхто не постраждав. Причини виникнення займання будуть з'ясовані правоохоронними органами.

ГУ ДСНС України у м. Києві 

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