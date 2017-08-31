View the full image До 11 років позбавлення волі заочно засуджено колишнього керівника маріупольської міліції. ФОТО

View the full image До 11 років позбавлення волі заочно засуджено колишнього керівника маріупольської міліції. ФОТО



Приазовський районний суд Запорізької області оголосив обвинувальний вирок у спеціальному кримінальному провадженні стосовно колишнього в.о. начальника Маріупольського міського відділу Головного управління МВС України в Донецькій області О. Моргуна.

Під час судових слухань доведено, що 18 травня 2014 року в.о. начальника маріупольської міліції О. Моргун взяв участь у прес-конференції, яку проводили представники терористичної організації «ДНР» - Д. Кузьменко та А. Борисов (прізвисько «Чечен») у захопленій на той час будівлі Маріупольської групи Управління по боротьбі з організованою злочинністю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Участь керівника міськвідділу міліції у прес-конференції висвітлювалась у засобах масової інформації, що дискредитувало репутацію та підірвало авторитет органів МВС України в питаннях боротьби зі злочинністю.

При цьому міліціонер усвідомлював, що своїми діями він порушує присягу працівника органів МВС України, але байдуже поставився до цього та умисно не вжив ніяких заходів щодо звільнення захопленої адміністративної будівлі та затримання членів терористичної організації «ДНР».

Окрім того, після звільнення у 2014 році з органів МВС України у зв'язку із виходом на пенсію, колишній керівник переїхав до м. Новоазовськ, тобто на тимчасово окуповану терористами територію.

Знаходячись там, О. Моргун став членом терористичної організації «ДНР», а в березні 2015 року навіть очолив незаконний орган влади – адміністрацію Новоазовського району.

Через те, що колишній міліціонер не з'являвся на допити та продовжував перебувати на тимчасово непідконтрольній території Донеччини, стосовно нього здійснювалося спеціальне досудове розслідування, а у травні 2015 року обвинувальний акт для заочного засудження слідчі прокуратури Донецької області скерували до суду.

Слід зазначити, що саме прокуратура Донецької області першою в Україні направила до суду матеріали кримінального провадження для заочного засудження.

Вироком суду О. Моргуна заочно визнано винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) КК України, та засуджено до 11 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області