У Києві затримали зловмисників, що здійснили напад на оператора національної лотереї. ФОТО

За процесуального керівництва прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 4 зловмисникам, затриманим «по гарячих слідах» за скоєння озброєного нападу на установу національної лотереї «Золота підкова».

Встановлено, що 29.08.2017 близько 2 години ночі злочинці зайшли до закладу та, погрожуючи адміністратору рушницею та пістолетом, забрали з каси майже 12 тис. гривень.

Під час опрацювання оперативної інформації працівники патрульної служби зупинили автомобіль, в салоні якого перебували підозрювані у вчиненні даного злочину. Під час невідкладного обшуку в транспорті зловмисників було виявлено та вилучено помпову рушницю «Кайкал», газовий пістолет «Екол-Мажор», 10 патронів до зброї, 2 переносні станції, 4 ножі, інше приладдя для вчинення злочину та 12 тис. гривень.

Зловмисниками виявилися мешканці Києва віком від 21 до 35 років, один з яких є діючим військовослужбовцем.

Наразі усім чоловікам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 187 КК України. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прес-служба прокуратури міста Києва