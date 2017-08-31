View the full image На міжнародній трасі затримали нетверезого водія з пасажиром

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Вночі на автодорозі Луцьк-Ягодин, на одній з автозаправок, екіпаж поліції зупинив автомобіль за порушення ПДР, у водія виявили ознаки алкосп’яніння. Пред’являти документи той відмовлявся.

Тим часом, пасажир зателефонував на службу 102 та повідомив, що інспектори вимагали у водія грошові кошти. Чоловік розповів диспетчерам, що рухався з товаришем та з водієм, до них на заправці під’їхали патрульні, мовляв, ні він, ні його товариш не були за кермом. На місце для з’ясування обставин прибув ще один екіпаж з відповідальним інспектором. Після нетривалої профілактичної бесіди пасажир написав пояснення, що ніхто грошей не вимагав і не давав, а дзвінок здійснили, аби відвернути увагу. Врешті, 27-річний водій, житель Рожищенського району, таки отримав протокол за ст. 130 КУпАП (керування в стані сп’яніння), який оформили у Ковельському відділку поліції.

Загалом, спілкування і оформлення матеріалів зайняло в інспекторів близько 2 годин часу, адже нетверезі громадяни, зазвичай, поводяться не зовсім адекватно: саме так було і цієї ночі. Однак, завдяки пильності і наполегливості інспекторів, їм таки вдалось відвернути потенційну загрозу на міжнародній автодорозі і затримати нетверезого водія, який міг наробити біди.